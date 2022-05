Carlos Carvalhal deixa de ser treinador do Sp. Braga

O técnico afastou a renovação do contrato com os minhotos, revelam os mesmos em comunicado.





Carlos Carvalhal já não é o treinador do Sporting de Braga, anunciou o clube minhoto em comunicado.

"A SC Braga, SAD informa que, cumpridos os dois anos previstos no contrato, Carlos Carvalhal cessa a sua ligação ao Clube. Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no SC Braga e abraçar novos projetos desportivos", pode ler-se na nota oficial, onde o Sporting de Braga explica que a saída do técnico de 56 anos resulta da sua própria vontade em não continuar com o vínculo contratual.

Os minhotos realçam ainda, no mesmo comunicado, "a conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de Centenário", que "figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do SC Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso Clube".

Carlos Carvalhal cumpriu a segunda temporada ao serviço do Sp. Braga, celebrando um total de 58 vitórias em 104 jogos.