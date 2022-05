Marco 'Orelhas' entrega-se à PJ e é constituído arguido

‘Número dois’ da claque dos Superdragões saiu em liberdade após ter sido constituído arguido apenas ofensas à integridade física a Igor Silva, o adepto do FC Porto que morreu esfaqueado na noite dos festejos do título do clube.





Marco 'Orelhas', suspeito de estar envolvido nos incidentes que levaram à morte adepto do FC Porto Igor Silva nos festejos do título, entregou-se à Polícia Judiciária do Porto, esta segunda-feira de manhã.

Segundo o Correio da Manhã, Marco 'Orelhas', em parte incerta desde o homicídio de Igor Silva, foi constituído arguido apenas por ofensas à integridade física, recusou prestar declarações às autoridades e saiu em liberdade.

Marco Gonçalves, de acordo com a mesma publicação, fez chegar ao DIAP um requerimento dando conta de que pretendia entregar-se e que queria responder perante a Justiça, pelas suspeitas de ofensas corporais agravadas. Na origem da sua apresentação junto das autoridades estará também o desejo de acalmar os ânimos, depois do tiroteio no bairro do Cerco no Porto.

Recorde-se que a ‘entrega’ daquele que é considerado o número dois da claque dos Superdragões surge pouco depois da prisão preventiva do seu filho Renato, que confessou ter esfaqueado o adepto durante os festejos do título do FC Porto.