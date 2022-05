Português baleado mortalmente em Joanesburgo na sequência de assalto

Um homem português, proprietário de um estabelecimento comercial no leste de Joanesburgo, na África do Sul, foi baleado mortalmente durante um assalto à mão armada que provocou também ferimentos num outro homem da mesma nacionalidade.

De acordo com a agência Lusa, uma fonte próxima da família da vítima indicou que o incidente ocorreu pelas 18h00 locais de sábado, no bairro português de Primrose, tendo quatro assaltantes armados entrado pelo estabelecimento comercial de Gilberto Abreu, baleado mortalmente com quatro tiros.

A segunda vítima é Mario Tavares, encontrava-se no estabelecimento da vítima mortal no momento do assalto e está atualmente hospitalizado com ferimentos graves nos cuidados intensivos do Union Hospital, em Alberton, tendo sido baleado também com quatro tiros.

De acordo com a mesma fonte, o ferido "levou quatro tiros, três no estômago e um no peito, estando com os pulmões, os intestinos e o cólon danificados, em condição crítica nos cuidados intensivos".

O problema da criminalidade tem sido frequente no clube português Luso África, em Primrose, que tem sido assaltado "praticamente todos os meses", referiu fonte da coletividade à agência Lusa.