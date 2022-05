BCP. Lucro dispara para 112,9 milhões no primeiro trimestre

O BCP contou com menos 740 trabalhadores, passando de 7004 no primeiro trimestre de 2021 para 6264 nos três primeiros meses do ano. Também reduziu 55 sucursais ao passar de 476 para 421.





O BCP registou lucros de 112,9 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 95,2% face ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, a instituição financeira liderada por Miguel Maya garante que os resultados foram negativamente influenciados pelos encargos com os créditos em francos suíços da operação na Polónia, já que se, esses custos o resultado líquido teria sido de 174,6 milhões de euros nos três primeiros meses do ano.

Na atividade em Portugal, o resultado líquido registou um crescimento de 29% face aos 83,4 milhões de euros alcançados no primeiro trimestre do ano anterior, totalizando 107,6 milhões de euros nos primeiros três meses de 2022, com a instituição financeira a justificar esta subida com o “crescimento do produto bancário e pela redução dos custos operacionais”.

A margem financeira subiu 24,1% para 465,1 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, enquanto as comissões registaram uma subida de 21,7% para 192,8 milhões de euros. Já o produto bancário evoluiu 21,2% para 700,7 milhões.

Os custos operacionais do BCP ficaram praticamente inalterados nos 255 milhões, com o rácio de eficiência a melhorar dos 43,6% para os 36,4%.

O BCP contou com menos 740 trabalhadores, passando de 7004 no primeiro trimestre de 2021 para 6264 nos três primeiros meses do ano. Também reduziu 55 sucursais ao passar de 476 para 421.