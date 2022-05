André Ventura vai visitar Quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate

Amanhã, o presidente do Chega visitará os Bombeiros Voluntários de Camarate, revelando que será "ainda feito um anúncio político relacionado com a questão dos metadados".





André Ventura, presidente do Chega, vai vistar amanhã, a partir das 15h30, o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate.

Juntamente com uma delegação composta por deputados, Ventura realiza esta visita "com o intuito de perceber as condições de trabalho destes profissionais no quartel e o que está a ser feito em termos de prevenção de incêndios, nomeadamente quais os problemas que os bombeiros enfrentam em termos de meios e de organização no combate aos incêndios", conforme se pode ler em comunicado enviado às redações.

"À margem desta visita será ainda feito um anúncio político relacionado com o tema que está na ordem do dia e que diz respeito à questão dos metadados", revela ainda o partido, referindo-se à polémica em torno do chumbo do Tribunal Constitucional da Lei dos Metadados, que levou António Costa a avançar, hoje, que o Governo irá fazer uma proposta de revisão desta lei.