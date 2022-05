Um cocó sorridente? Foi assim que Elon Musk reagiu a publicação de CEO do Twitter

Parag Agrawal estima que cerca de 5% das contas no Twitter sejam falsas e publicou isso mesmo na rede social.





Elon Musk questionou publicamente, na segunda-feira, um conjunto de mensagens do diretor executivo do Twitter, que estimou que cerca de 5% das contas são falsas.

Na reação às mensagens de Parag Agrawal, Elon Musk inicialmente reagiu publicando um emoji, no mínimo provocativo, de um cocó sorridente.

“Como é que os anunciantes sabem o que estão a receber pelo seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter”, questionou depois Elon Musk.

Sublinhe-se que esta troca de mensagens pública surge depois de Musk ter deixado os investidores à beira de um ataque de nervos quando anunciou que suspendia temporariamente a compra da plataforma, no valor de quase 44 mil milhões de dólares, tendo mais tarde esclarecido que, apesar de tudo, continuava comprometido com sua aquisição.

Segundo a publicação, de ontem, de Parag Agrawal, o Twitter suspende todos os dias mais de meio milhão de contas spam “mesmo antes de os utilizadores as poderem ver”.

“O desafio mais difícil é que muitas contas que parecem superficialmente falsas são na verdade pessoas reais. E algumas das contas falsas que são realmente as mais perigosas e causam mais danos aos nossos usuários podem parecer totalmente legítimas”, afirmou o responsável da rede social, justificando assim o facto de as equipas do Twitter não conseguirem identificar todos os perfis que não são verdadeiros.

“Medimos isso internamente. E a cada trimestre, estimamos que menos de 5% do número de utilizadores ativos diários monetizáveis ​​(mDAU) do trimestre são contas de spam”, afirmou.

No entanto, as “estimativas internas reais para os últimos quatro trimestres ficaram bem abaixo de 5%”, acrescentou.