Polícia Marítima apreende mais de cem quilos de haxixe a bordo de veleiro em Vilamoura

Estupefacientes foram descobertos por acaso durante uma vistoria à segurança do carro após uma avaria.





A droga, que estava acondicionada em 215 pacotes, foi descoberta durante uma fiscalização de segurança ao veleiro, depois de a embarcação ter sido rebocada pela polícia para o porto de Vilamoura, devido a uma avaria na propulsão, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado divulgado hoje.

O veleiro, com dois tripulantes a bordo, encontrava-se fundeado ao largo de Vilamoura e foi detetado pelas 13h20 pela Polícia Marítima de Portimão, que devido a uma avaria que na propulsão e "por questões de segurança para a navegação", procedeu ao reboque do veleiro até ao porto de Vilamoura, segundo a AMN.

De seguida, as autoridades realizaram uma vistoria "para garantir a segurança e prevenir um eventual afundamento do mesmo", durante a qual foram detetados no interior da embarcação “cerca de 108 quilogramas de haxixe”.

Os 215 pacotes de droga foram apreendidos e entregues à Polícia Judiciária, tendo os dois tripulantes do veleiro sido detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes, refere ainda a mesma nota.