Kourtney Kardashian e Travis Barker são oficialmente marido e mulher

União aconteceu no fim de semana passado, em Santa Barbara, na Califórnia.





O mistério foi desvendado. Kourtney Kardashian confirmou, esta segunda-feira, estar casada com o baterista Travis Barker.

Depois de se especular sobre o casal poder ter casado em Las Vegas, após a cerimónia da 64.º edição dos Grammys, agora Kourtney e Travis assumem que a união aconteceu no fim de semana passado, em Santa Barbara, na Califórnia.

Numa galeria de fotografias a preto e branco, partilhadas na conta de Kourtney no Instagram, a estrela das “Kardashians” escreveu na descrição: “Até que a morte nos separe”. Nas imagens, o casal partilha um beijo dentro de um descapotável preto, que na bagageira tinha um letreiro pendurado a dizer: “Recém-casados”.

E noutra fotografia, os dois pombinhos aparecem acompanhados pelas únicas testemunhas do matrimónio: a avó de Kardashian Mary, Jo "MJ" Campbell, e do pai de Barker, Randy Barker.

Ainda assim, segundo o site TMZ, o casal vai fazer uma maior celebração do casamento em Itália num “futuro próximo”.

Kourtney e Travis partilham filhos de antigos casamentos. A Kardashian tem três filhos - Mason, 12 anos, Penelope, 9, e Reign, 7, com o ex-namorado Scott Disick. O baterista tem mais dois -Landon, 18 anos, e Alabama, 16 – que partilha com a ex-mulher, Shanna Moakler, com quem foi casado de 2004 a 2008.