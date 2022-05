17 de maio 2022 às 15:50

Piloto grego condenado por matar companheira e enforcar cão

Durante mais de um mês, o homem tentou levar as autoridades a acreditar que os responsáveis tinham sido ladrões que entraram na casa do casal. Depois de matar a companheira, o piloto colocou a filha de onze meses ao lado do seu cadáver.