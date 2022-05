Português de 33 anos morto com tiro na cabeça em Nova Jérsia

Um português, de 33 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada de domingo passado, quando estava a caminho de casa no bairro de Ironbound, em Nova Jérsia nos EUA.

"Por volta das 03h da manhã, saiu do bar e ia a caminhar para casa, quando foi abordado por um carro, que não se sabe se tinha um ou mais ocupantes. Depois um colega meu que estava a fechar o bar ouviu dois tiros e um carro a arrancar com as luzes apagadas. Posteriormente, esse meu colega passou de carro pelo local" e viu que era o amigo "que estava no chão e que tinha levado um tiro na cabeça", contou um amigo da vítima, à agência Lusa.

"Tudo indica que tenha sido uma tentativa de assalto, mas não tinha nada de valor com ele, só o telefone e as chaves de casa, porque se tinha esquecido da carteira no bar. Mataram-no mesmo sem ele ter nada com ele", afirmou o mesmo amigo.

O português vivia na cidade Newark, em Nova Jérsia, desde 2014, e trabalhava na construção civil.

Entretanto foi também lançada uma angariação de fundos para ajudar a família com as despesas do funeral.

"Esta angariação de fundos visa as despesas que possam surgir, porque a família não tem muitas posses, o pai faleceu há pouco tempo, e a mãe e irmã não têm dinheiro para suportar estas despesas, por isso estamos a fazer o máximo que conseguimos", disse o mesmo amigo.