CaixaBank. Receitas anuais do BPI a crescer 9%

O espanhol CaixaBank definiu para a sua filial portuguesa, o BPI, um objetivo de crescimento médio anual das receitas de aproximadamente 9%, com a rentabilidade (ROTE) e a eficiência a convergir com as do grupo, 12%. O número foi avançado pelo Plano Estratégico 2022-2024 enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em Madrid, dizendo que que os objetivos financeiros da instituição financeira até ao final desse período são que as receitas “cresçam a uma taxa média anual de aproximadamente 9%”, com a rentabilidade (ROTE) e a eficiência “a convergir com as do grupo como um todo”.

Já em relação ao balanço que faz dos cinco anos desde a a aquisição do BPI, o grupo espanhol afirma que o balanço dessa operação “é muito positivo devido à sua solidez e crescimento”, referindo que, em Portugal, as medidas previstas incluem o desenvolvimento da gama de produtos e serviços, assim como a melhoria da gestão da rentabilidade e o reforço do controlo de custos.

O objetivo da filial portuguesa do CaixaBank concentrar-se-á, entre outros aspetos, na melhoria da eficiência e da digitalização, através da reformulação da segmentação entre redes especializadas.

O grupo espera alcançar uma rentabilidade superior a 12% até 2024, o que significa quase duplicar os níveis atuais, produzindo cerca de 9 mil milhões de euros de capital e colocando o rácio de crédito malparado abaixo dos 3% no final deste período.

E refere ainda que novo plano estratégico do banco para o período 2022-2024, o primeiro após a integração do Bankia, concentra-se na aplicação de uma política de remuneração acionista “atrativa” e na melhoria da rentabilidade (ROTE), apoiada por um aumento das receitas e uma redução dos custos devido às sinergias da fusão.