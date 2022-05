Tribunal Penal Internacional envia a "maior equipa de sempre" para investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia

Equipa é composta por 42 investigadores, peritos forenses e grupos de apoio, e irão todos trabalhar em conjunto com as autoridades ucranianas.





Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), informou esta terça-feira que a agência enviou "a maior equipa de sempre" para investigar os possíveis crimes de guerra na Ucrânia, na sequência da invasão russa àquele país.

A equipa é composta por 42 investigadores, peritos forenses e grupos de apoio e irão todos trabalhar em conjunto com as autoridades ucranianas, diz ainda Khan, citado pela agência AFP. "Isto representa o maior destacamento de sempre do meu gabinete desde a sua criação", disse ainda Khan, numa declaração.

Os profissionais, referiu o procurador do TPI, irão "fazer avançar as investigações sobre crimes abrangidos pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional e prestar apoio às autoridades nacionais ucranianas".

Karim Khan agradeceu em especial aos Países Baixos por terem enviado um "número significativo de peritos nacionais holandeses" para ajudar na missão.