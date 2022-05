Dados de portugueses usados 210 vezes por dia

Um relatório do Conselho Irlandês para as Liberdades Civis expôs o negócio de utilização de “pistas” deixadas na internet para dirigir publicidade online através do sistema Real-Time Bidding.

Em Portugal, calculam que dados sobre o que os internautas estão a ver numa página, ou a sua localização, sejam expostos 210 vezes por dia, com a Google responsável pela maior fatia (31% ou 65 exposições/dia) do que denunciam ser uma enorme brecha de privacidade e uma indústria milionária: em 2021, faturou 117 mil milhões de dólares nos EUA e Europa.

A organização dedicada à promoção dos direitos e garantias civis revela que, na Europa, este tipo de dados são expostos em média 376 vezes por dia e, nos EUA, 747 vezes.