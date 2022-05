Chris Rock será novamente o apresentador dos Óscares? Hipótese não foi descartada

Polémica da estalada não parece ter afastado comediante da noite mais importante do cinema.





O humorista Chris Rock poderá ser escolhido outra vez para apresentar a cerimónia dos Óscares em 2023.

Segundo um responsável da ABC, um novo convite ao humorista não foi posto em causa com a polémica da estalada que levou de Will Smith em plena cerimónia dos Óscares. Até pelo contrário.

"A minha avaliação dos Óscares é que foi um ano de sucesso. Obviamente houve uma enorme controvérsia, que se sobrepôs a muitas coisas boas do espetáculo, mas fiquei muito feliz com o programa”, afirmou Craig Erwich, presidente de Entretenimento da ABC, ao Deadline.

O responsável mostrou-se ainda muito satisfeito com o resultado das audiências. “Há sempre coisas para aprender e vamos esforçar-nos para fazer ainda melhor no próximo ano”, disse.

Sublinhe-se que a cerimónia do próximo ano está já marcada para 24 de janeiro, no The Dolby Theater.