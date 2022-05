Inspetor encontra excrementos de rato num dos restaurantes "mais românticos" de Londres

Clos Maggiore fica em Covent Garden, uma das áreas de comércio mais atrativas da capital britânica, onde se situa a Royal Opera House, célebre sala de concertos. É conhecido pelo seu ambiente romântico, um interior acolhedor com flores de cerejeira penduradas no teto, e pelo menu requintado de gastronomia francesa.





O restaurante de luxo Clos Maggiore, considerado “o mais romântico” de Londres, recebeu a pior nota ao nível da higiene do espaço, depois de terem sido encontrados excrementos de rato na cozinha e na despesa do estabelecimento, no final de fevereiro.

Conhecido pelo seu ambiente romântico, um interior acolhedor com flores de cerejeira penduradas no teto, o restaurante de gastronomia francesa serve lagosta, caviar e trufas valiosas, mas prepara as refeições em condições nada aconselháveis.

Segundo revelou a BBC, um inspetor de higiene encontrou uma infestação de ratos, com excrementos no chão da cozinha e na despensa. No relatório, também consta que havia tábuas de cortar alimentos degradadas e más práticas de limpeza.

“Durante a inspeção, foram observados excrementos de ratos no chão da cozinha e da despensa dos alimentos secos. São necessários métodos de tratamento apropriados para eliminar esta praga”, alertou o inspetor.

O responsável também descobriu que havia risco de contaminação dos alimentos, pois o peixe cru era embalado a vácuo numa máquina que era também utilizada para os alimentos “prontos para comer.

De acordo com um porta-voz do Clos Maggiore, o restaurante já fez todas as mudanças pedidas e uma empresa externa de controlo de pragas avaliou novamente o estabelecimento, testando positivamente a sua qualidade na higiene.

“Não só todos os pontos do relatório foram abordados, como já contactámos o inspetor para solicitar uma revisão e atualização de classificação o mais rápido possível”, frisou o porta-voz.