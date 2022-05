Grimes leiloa acessórios que usou na MET Gala 2021 para ajuda humanitária na Ucrânia

Grimes vai participar no leilão da Resistence For Ukraine com dois acessórios que usou na MET Gala em 2021 para ajudar famílias BIPOC – um acrónimo usado no dicionário norte-americano para representar pessoas negras, indígenas e pessoas de cor – na Ucrânia.

A artista de 34 anos, que naquela altura namorava com o ‘quase’ novo dono do Twitter Elon Musk, anunciou o leilão na segunda-feira através do Instagram, explicando que em leilão estão a máscara de metal, inspirada na saga cinematográfica “Dune”, e a bijuteria de um elfo futurístico para as orelhas.

A máscara está avaliada em 1.200 dólares (cerca de 1.138 euros), enquanto a peça das orelhas vale 1.500 dólares (1.423 euros). Estes artigos vão estar disponíveis na corretora de arte Artsy até 26 de maio.

Estão inscritos 50 artistas neste leilão, que irá doar as receitas para duas organizações: a Diaspora Relief e a Razom. Estes dois projetos ajudam um nicho da população que está a sofrer com a invasão da Rússia na Ucrânia: indígenas ou afrodescendentes que têm tido mais dificuldades em sair do país.