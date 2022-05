Quem nunca? Cameron Diaz admite que filha de dois anos testa os limites da sua paciência

Atire uma pedra quem nunca perdeu o temperamento com os filhos. A atriz Cameron Diaz não tem medo de atirar nem de admitir que a filha de dois anos, Raddix, testa os limites da mãe.

A atriz de 49 anos, que se retirou das câmaras para se dedicar exclusivamente aos filhos, disse no talk-show da cantora Kelly Clarkson que a maternidade “é um desafio” e tem tentado procurar formas de se acalmar quando fica impaciente.

"Se explodir, basta dizer-lhe: 'Oh, meu Deus. A mamã perdeu a calma, e eu não queria dizer-te isso para não te magoar. Só quero que saibas que a mamã também é humana'", disse Cameron Diaz como um conselho para outros pais.

Diaz afirmou que "as crianças estão sempre a tentar expressar" as suas emoções e por isso entende que o seu trabalho é ajudar “a encontrar as palavras para as suas emoções e ser capaz de identificar isso e depois saber lidar com as mesmas”.

Embora a maternidade seja um árduo trabalho, Cameron Diaz sublinha que ser mãe foi a “melhor coisa” que lhe aconteceu.

A atriz está casada com o guitarrista Benji Madden desde 2015. A Raddix Madden é o primeiro filho do casal, que chegou através de barriga de aluguer.