Metalurgia. Exportações recorde em março

As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica atingiram em março “o melhor registo da história”, somando 1983 milhões de euros e superando em 5% o recorde de março de 2020.

Em termos acumulados, até março verificou-se um crescimento homólogo de 6,5% das exportações face ao mesmo período do ano anterior, para um total de 5434 milhões de euros.

"As exportações das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico continuam a crescer de forma bastante sólida no mês de março de 2022, dando continuidade aos excelentes números verificados nos dois meses anteriores", refere a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

Segundo salienta, "no primeiro trimestre o crescimento em apreço foi mais evidente nas exportações para os países da União Europeia, as quais cresceram 10,9% no período homólogo, com especial destaque para Espanha (7,3%), França (15,4%) e Alemanha (18,1%)".