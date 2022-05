Grupo Pestana precisa de mais mil trabalhadores

O presidente executivo do Pestana afirmou que o grupo necessitará de mais mil trabalhadores para o verão e que já estão contratados cerca de 480 funcionários.

Questionado sobre se há risco de haver hotéis que têm de fechar por falta de pessoal, o gestor disse que isso pode acontecer, referindo que a Pousada de Estremoz (Alentejo) esteve fechada até início deste ano por não terem empregados suficientes.

A informação foi avançada, numa altura, em que obteve lucros de 23 milhões de euros em 2021, face a prejuízos de 32 milhões em 2020, acrescentando que 2022 pode já chegar aos valores de 2019 apesar das “nuvens negras”.

Quanto a novos hotéis, em 2022 já foram abertos os que o grupo queria abrir este ano (Pestana Douro e Pestana CR7 Marraquexe), podendo ainda abrir o hotel que está em construção em Lisboa, nas Portas do Sol (Alfama), mas caso aconteça será só no fim do ano.

Os outros hotéis em construção ou projeto não serão para abrir este ano, caso do hotel em construção na Rua Augusta, em Lisboa. O grupo tem ainda projetos para novos hotéis nas ilhas de Porto Santo e Madeira (na Praia Formosa, no Funchal) e um Pestana CR7 em Paris (França). Está ainda um hotel em construção nos Estados Unidos, em Newark, mas que é um investimento de uma família luso-americana (família Seabra) e ao Pestana caberá a gestão.