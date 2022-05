Neil Patrick Harris desculpa-se por ter encomendado um bolo que representava cadáver de Amy Winehouse

Em 2011, o ator norte-americano celebrou o Halloween com um bolo no mínimo estranho: uma representação de Amy Winehouse, numa mesa de autópsia, com um cigarro na boca e com o rosto desfigurado.

O bolo foi apresentado numa festa organizada pelo ator e seu marido, David Burtka, apenas três meses após a morte da cantora inglesa.

11 anos depois, as fotografias do bolo começaram a circular na internet e depois de algumas críticas, o artista viu-se obrigado a desculpar-se: "Recentemente surgiu uma foto de uma festa com tema de Halloween que o meu marido e eu organizamos há 11 anos. Foi lamentável na época, e continua a ser lamentável agora!" afirmou em comunicado enviado à Entertainment Weekly.

"Amy Winehouse era um talento único numa geração e sinto muito por qualquer dano que essa imagem tenha causado”, acrescentou.