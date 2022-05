Artur Jorge ocupa lugar de Carlos Carvalhal

O Sporting de Braga anunciou a chegada de Artur Jorge para ocupar o lugar de treinador da equipa principal na Pedreira, depois da saída de Carlos Carvalhal. O contrato é válido durante duas temporadas, e surge após Carvalhal ter recusado dar continuidade à sua ligação com o clube minhoto.

Artur Jorge lidera a equipa B do Sporting de Braga, e a sua apresentação oficial como novo treinador da equipa principal do clube está marcada para a próxima segunda-feira, dia 23 de maio, às 12h30, no Auditório do Estádio Municipal de Braga.

O técnico não é, no entanto, estranho ao comando da equipa principal dos minhotos. Já nos últimos dias da temporada 2019-20 Artur Jorge assumiu o lugar de treinador principal, fazendo a ponte entre Custódio e Carlos Carvalhal.

Aos 50 anos, Artur Jorge conta com uma longa ligação aos minhotos, tendo feito a formação no clube e representando a camisola minhota entre 1992 e 2004, o que resultou num saldo de 265 jogos e 15 golos. Já na posição de treinador, o técnico orientou os escalões de formação, começando pelos sub-15. Passou pelos sub-19 e sub-23 e, mais recentemente, orientou a equipa B, de onde foi promovido à equipa principal.