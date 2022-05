Média diária de casos de covid-19 aumenta para 22.805

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) a média de infeções aumentou de 14.400 para 22.805 casos diários em Portugal, sendo que a região Norte é a que apresenta um índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus mais elevado.

E se na região onde o Rt é mais elevado este se encontra a 1,30, a nível nacional, este número está nos 1,23 e no que toca apenas a Portugal continental nos 1,24. A Madeira é a unica região a apresentar um índice de transmissibilidade inferior a 1,00, apesar de ter registado um aumento de 0,86 para 0,99. Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o Rt está nos 1,23, no Centro nos 1,17, no Algarve nos 1,15, nos Açores nos 1,14 e no Alentejo nos 1,13.

Já no que toca à taxa de incidência, todas as regiões do país apresentam mais de 960 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, sendo a mais elevada Açores, com 2.933,1 por 100 mil habitantes, seguindo-se o Centro, com 2.797,2, o Alentejo, com 2.678,5, o Norte, com 2.505,9, Lisboa e Vale do Tejo, com 1.888, o Algarve, com 1.842,1 e a Madeira, com 962,1.

Estes dados são relativos ao período de 9 a 13 de maio.

Segundo as estimativas do INSA, Portugal registou desde o início da pandemia, e até 13 de maio, 4.118.509 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.