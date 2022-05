Parece-me bem ter sido Cabrita ilibado de responsabilidade no desastre do seu carro, de que resultou a morte de um trabalhador da autoestrada. E não me parece que se tenha nisto de ser a favor ou contra o Governo do PS.

Pareceria difícil responsabilizá-lo. Seria necessária uma curva da Justiça (embora na portuguesa nada nos admire, nem a tentativa) muito acentuada para responsabilizá-lo. Haverá outras matérias para o fazer. No caso de se procurarem mesmo responsabilidades, parecer-me-ia mais fácil encontrá-las na falta de cuidado do próprio trabalhador.