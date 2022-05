Efemérides de 19 de Maio (2022)

1863 O liberalismo deu um novo e importante passo em frente em Portugal, há 159 anos, com a extinção dos morgadios (que desde o Séc. XIII reforçavam a nobreza nacional com a valorização dos filhos primogénitos), com excepção da Casa Real de Bragança.

1905 Albert Einstein publicou há 117 anos sua tese sobre a teoria da relatividade.

1906 João Franco foi nomeado chefe do Governo português há 116 anos, pondo fim ao ciclo "rotativista" de Progressistas e Regeneradores e iniciando a ‘ditadura’ que culminaria com o assassinato do Rei D. Carlos quase 2 anos depois (1 de Fevereiro de 1908), seguido pela política da ‘acalmação’ de D. Manuel II.

1911 Foi fundado há 111 anos o jornal socialista República, por António José de Almeida.

1917 Teve lugar há 105 anos a chamada "Revolução da Batata", em Portugal, no contexto da crise económica de época, com assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa e da margem Sul do Tejo, espalhando-se nos 3 dias que durou um pouco por todo o pais, levando à declaração do Estado de Sítio e à repressão policial decididas pelo Governo de Afonso Costa.

1919 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) desembarcou em Samsun há 103 anos, á frente dos então chamados jovens turcos, iniciando o que mais tarde é chamado de Guerra de independência turca como primeiro passo para a fundação da República da Turquia.

1936 Foi criada há 86 anos, em pleno salazarismo, a Mocidade Portuguesa, segundo o modelo das juventudes Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 7 aos 11 anos tinham de pertencer, assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais – embora já estivesse muito atenuada na fase final do Regime.

1954 Catarina Eufémia, camponesa alentejana e apresentada como mártir do PCP, foi assassinada a tiro em Baleizão há 68 anos por um tenente da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por aumento do salário.

1985 Cavaco Silva foi eleito líder do PSD no XII Congresso do partido que teve lugar há 37 anos na Figueira da Foz, pondo termo ao Bloco Central então em vigor.

2021 Uma investigação da BBC descobriu há 1 ano que sua entrevista com a princesa Dianna em 1995 fora conseguida por meio de “comportamento enganoso” de um jornalista.