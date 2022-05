Costa apoia entrada da Roménia no espaço Schengen

O primeiro-ministro manifestou, esta quinta-feira, o apoio de Portugal à entrada da Roménia no espaço Schengen, de livre circulação europeia.

António Costa falava no final do encontro com o seu homólogo romeno, Nicolae Ciucâ, e com os ministros da Defesa dos dois países, no qual foi assinado um acordo de cooperação militar, que revê e aprofunda um anterior acordo de 1995.

"Somos plenos apoiantes da adesão da Roménia ao espaço Schengen. Essa integração no espaço Schengen facilitará seguramente a circulação dos romenos em direção a Portugal, dos romenos residente em Portugal na vida ao seu país e o intercâmbio entre os dois povos", afirmou o primeiro-ministro em conferência de imprensa.

O líder do executivo português elogiou ainda o papel desempenhado pela comunidade romena em Portugal.