Homem viola rapaz na casa de banho de uma estação de comboios

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 43 anos, que violou um rapaz de 16 anos numa casa de banho da estação de comboios de Coina, no Barreiro.

“O presumível autor, no dia 08/04/2022, cerca das 21h00, no interior da casa de banho de uma estação ferroviária localizada no concelho do Barreiro, aproveitando-se do facto de a vítima se encontrar sozinha, da sua superioridade física em relação a ela e do ambiente onde ambos se encontravam, forçou o adolescente, uma pessoa frágil em razão da idade, a com ele manter diversas práticas sexuais”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.