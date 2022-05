Kelly Osbourne acusa motorista da Lift de querer roubar as roupas de Ozzy Osbourne

Kelly Osbourne chamada ao local! A filha do artista Ozzy Osbourne acusou um motorista da plataforma Lyft de ter levado “conscientemente” umas roupas do pai, depois de terminar um serviço.

A atriz de 37 anos expos a situação, esta quarta-feira, nas redes sociais, ao identificar a plataforma e o seu número de apoio ao cliente. "EMERGÊNCIA!!!! Um dos seus condutores acabou de sair de carro com todos os panos do meu pai no banco de trás", denunciou Kelly no Twitter, sem mencionar se ela ou o Ozzy estiveram naquela viagem.

Também partilhou uma captura de ecrã, agora já apagada, com os detalhes da viagem de 8.85 km, que demorou meia hora e custou 15 dólares.

A urgência era tanta que a estrela do reality show “The Osbournes” ligou à polícia, que mais tarde conseguiu apanhar o ‘ladrão’ das roupas do vocalista da famosa banda britânica Black Sabbath.

Kelly não chegou a explicar que tipo de roupas tinham sido alegadamente roubadas e agradeceu à polícia de Los Angeles e ao apoio ao cliente da Lift por ajudar a encontrar as roupas.