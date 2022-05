Sismo de 6,9 na escala de Richter atinge região da Ilha Macquarie na Austrália

Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter foi esta manhã registado na região da Ilha Macquarie, situada a sul do Oceano Pacífico, na Austrália. A informação é avançada pelo Bureau of Meteorology, o serviço de meteorologia do governo australiano.

O epicentro ocorreu a uma profundidade de 29,3 quilómetros e, inicialmente, o sismo tinha sido registado com a magnitude de 6,7, tendo sido revisto uma primeira vez para 7,3.

O sismo desencadeou um alerta de tsunami, mas já foi levantado.