BdP. Atividade económica estabiliza e consumo privado recua em abril

O indicador coincidente para a atividade económica apresentou em abril uma taxa próxima da registada nos meses anteriores, enquanto o indicador coincidente para o consumo privado voltou a diminuir.

Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP) e indicam que, nesse mês, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica foi de 7%, recuando ligeiramente face aos 7,1% de março, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado diminuiu de 5,9% em março para 5,2% em abril.

No entanto, tendo em conta o trimestre terminado em abril, as taxas de variação homóloga dos indicadores para a atividade económica e para o consumo privado foram de 7% e 5,9%, respetivamente, o que compara com 7% e 6,4%, pela mesma ordem, do trimestre terminado em março.

Os dados revelados pelo banco central indicam também que, desde o início do ano, a taxa média de variação do indicador coincidente mensal para a atividade económica é de 7%, enquanto a do indicador coincidente mensal para o consumo privado é de 6,1% (no mesmo período de 2021, a taxa média de variação destes indicadores foi de 3,1% e 4,8%, respetivamente).