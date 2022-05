PSP apreende mais de 2000 euros e 700 doses de produto estupefaciente

Dois homens, com 22 e 23 anos de idade, foram detidos pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, na terça-feira, na freguesia do Parque das Nações, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado enviado pela autoridade às redações, "no decorrer de uma ação de patrulhamento, foi possível verificar junto da entrada de um lote conotado como sendo um espaço utilizado para a prática de consumo e tráfico de estupefaciente, um conjunto de indivíduos, pelo que se decidiu realizar uma aproximação a fim de confirmar o cenário apresentado".

Na sequência da aproximação ao referido lote, os agentes aperceberam-se que os suspeitos procediam à venda "direta de estupefaciente ao consumidor".

Na sua posse, foram detadas 35,3 doses de produto estupefaciente suspeito de ser heroína; 111,45 doses de produto estupefaciente suspeito de ser cocaína e 568,9 doses de produto estupefaciente suspeito de ser haxixe.

Além disso, foram ainda apreendidos cerca de 2.100 euros em numerário - maioritariamente fracionado em notas de 20 e 10 euros, "comummente associadas à compra de porções individuais de estupefaciente" explica a autoridade.

Os detidos já tinham antecendentes criminais, relacionados com crimes desta natureza, e, depois do primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações diárias.