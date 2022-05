Tartaruga encontrada presa em redes de pesca devolvida ao mar: "Mais uma história com Final Feliz!"

Tortura deu entrada no dia 2 de março no Porto d'Abrigo do Zoomarine, com 3,7 quilogramas de peso, "bastante parasitada, anémica e com consideráveis alterações eletrolíticas", refere o Zoomarine, em comunicado.





Tortuga, uma tartaruga-comum, foi esta quinta-feira de manhã libertada no mar, a cerca de 10 milhas a sul de Faro, após ter estado mais de dois meses em reabilitação no Zoomarine. O animal foi transportado no Navio da República Portuguesa (NRP) Hidra, pela ocasião da Dia Europeu do Mar, que se assinala na sexta-feira.

A tartaruga foi recolhida ao largo de Albufeira, depois de ter sido encontrada presa e parcialmente submersa em redes de pesca. Contudo, o armador que a detetou, sabendo que estava em perigo de vida pelos ferimentos e pelo risco de pneumonia por aspiração, procedeu ao seu resgate e transportou-a para terra.

Tortuga deu entrada no dia 2 de março no Porto d'Abrigo do Zoomarine, com 3,7 quilogramas de peso, "bastante parasitada, anémica e com consideráveis alterações eletrolíticas", refere o parque, em comunicado.

"A reabilitação, contudo, foi rápida. Dois meses mais tarde, este juvenil de sexo ainda indeterminado, estava pronto para regressar ao meio selvagem, para mais uma oportunidade de vida independente", diz ainda o Zoomarine.