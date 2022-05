Cinco detidos no Porto e apreendidas quase 300 doses de estupefacientes

Cinco pessoas foram detidas pelo Comando Metropolitano da Polícia de Segrança Pública (PSP) do Porto, entre as 8h00 e as 18h00 desta quinta-feira, na sequência de uma operação policial que teve como objetivo a prevenção e combate à criminalidade, adianta a autoridade em comunicado.

Dos cinco detidos, quatro foram-no por tráfico de estupefacientes e um por posse de arma proibida.

Além das detenções, a PSP apreendeu cerca de 125 doses individuais de heroína, 31 de cocaína, 110 de haxixe e 26 de anfetaminas, assim como uma arma proibida (soqueira).

Os detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias, adianta ainda a PSP.