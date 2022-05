Finlândia celebra proposta de adesão à NATO com nova cerveja que sabe a "segurança"

O pedido de adesão formal à NATO pela Finlândia e Suécia, na quarta-feira, um dos grandes momentos que marcaram esta semana, levou à criação de uma nova cerveja na Finlândia: a "OTAN Olutta", que, traduzido, significa algo como "Beba uma Cerveja".

A ideia é de Petteri Vänttinen, de 42 anos, e a nova bebida é criada em Olaf, uma pequena fábrica localizada em Savonlinna, situada a cerca de 50 quilómetros da fronteira com a Rússia. O nome é um trocadilho, uma vez que na sua sigla traduzida, a Aliança se designar por Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A bebida, note-se, foi lançada dois dias antes da apresentação do pedido formal dos dois países à NATO. "A nossa cervejaria e a nossa cidade natal fica apenas a 50 km da fronteira com a Rússia, e naturalmente após o seu ataque à Ucrânia, olhamos para a Rússia com novos olhos", disse Petteri Vänttinen, chefe executivo da Olaf, ao The Washington Post.

Vänttinen disse que a popularidade da sua cerveja, que tem vindo a aumentar, reflecte essa mudança. Desde que a cerveja foi lançada, o seu email de vendas "foi inundado com encomendas da Finlândia e do estrangeiro", contou. "Vendemos a [cerveja] na nossa sala de torneiras em Savonlinna e as pessoas estão a conduzir longas distâncias dentro da Finlândia para a comprar."

Numa entrevista à Associated Press, Vänttinen descreveu a cerveja como tendo "um gosto de segurança, com uma pitada de liberdade".

Itsenäinen kansakuntamme Suomi on tekemässä itsenäisen päätöksen. Juhlistamme sitä tuomalla myyntiin OTAN Olutta. Threadi jatkuu alla. / Independent Finland is about to make an independent decision. We celebrate this by brewing a new beer. Thread 1/7. pic.twitter.com/iE68xPlqRQ — Olaf Brewing (@olafbrewing) May 16, 2022