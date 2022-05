Gerrard pode dar felicidade ao Liverpool

Domingo será dia de decisões em Inglaterra, onde a coroação do campeão nacional só se dará na 38.ª jornada, quando o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, campeão em título e líder temporário da tabela classificativa, receba o Aston Villa, e o Liverpool enfrente o Wolverhampton.

Steven Gerrard, treinador do emblema de Birmingham e antigo ‘menino de ouro’ do Liverpool, tem aqui a oportunidade de dar uma felicidade ao emblema de Anfield Road. É que, se o City for derrotado - ou se empatar - o Liverpool, segundo classificado com apenas um ponto de diferença, tem hipótese de ultrapassar e conquistar o título nacional. Para isso bastará que vença o Wolverhampton de Bruno Lage, que atravessa um mau momento, em jogo marcado também para domingo.

Por outro lado, aos citizens bastará uma vitória para garantir o título.

Decisão italiana Já em Itália, o scudetto terá emoção até ao último minuto. O AC Milan de Rafael Leão lidera a tabela classificativa à entrada da 38.ª e última jornada da Série A italiana, e logo de seguida surge o Inter de Milão, com dois pontos de desvantagem perante os vizinhos rossoneri.

No domingo, às 17h00, o Milan enfrenta o Sassuolo, ao mesmo tempo que o Inter recebe a Sampdoria. Os adeptos do futebol italiano vão ter de duplicar o número de televisões ou rádios, para acompanhar em simultâneo aos dois jogos que decidem quem será o campeão italiano. Se o AC Milan deslizar frente ao Sassuolo, isso significará que o Inter terá a oportunidade de, vencendo a Sampdoria, saltar para o primeiro lugar e coroar-se campeão nacional.

Por outro lado, caso o emblema de Stefano Pioli garanta a vitória na última jornada do campeonato, ou mesmo um empate, o AC Milan será o novo campeão nacional italiano, independentemente do resultado da partida entre Inter e Sampdoria.

As emoções estão ao rubro para este domingo, e apesar dos dois pontos de desvantagem para os rivais diretos, o Inter – campeão em título – segue numa onda de forte motivação, após ter conquistado a Taça italiana, no passado dia 11, por 4-2, frente à Juventus. Seguiu-se, na liga, a vitória sobre o Cagliari, por 3-1, pelo que o que não faltará no balneário do emblema de Simone Inzaghi será motivação para dar tudo na procura pelo título.

O AC Milan, no entanto, não vai facilitar, até porque tem neste domingo uma interessante dupla oportunidade: conquistar o título que lhe foge desde 2011 e, em simultâneo, tirar aos vizinhos milaneses a eventual revalidação do título nacional conquistado na temporada passada. E se o Inter segue numa onda de resultados positivos, ainda melhor está o AC Milan, que há 15 jogos na liga que não sabe o que é perder. Resta o sabor amargo da derrota – precisamente contra o Inter – nas meias-finais da Taça de Itália.