Decisão sobre regresso de atletas russos e bielorrussos será 'passo a passo'

Thomas Bach, presidente do COI, revelou hoje, após a 139.ª sessão do organismo não saber "como a situação política [com a Rússia e com a Ucrânia] vai evoluir", pelo que as decisões sobre os atletas russos e bielorrussos serão tomadas "passo a passo". Recorde-se que estes atletas foram afastados dos Jogos Olímpicos após a invasão russa da Ucrânia.

"Dependendo do que acontecer, tomaremos as decisões correspondentes", notou Bach, aos jornalistas, revelando que as relações com a Rússia têm-se "deteriorado".

"Na nossa comunidade, todos somos iguais, e por isso todos os afetados pela guerra merecem a nossa atenção e apoio", defendeu Bach, argumentando que "para unir o mundo inteiro, o desporto olímpico precisa da participação de todos os desportistas que aceitem as regras, incluindo, e especialmente, se os seus países estão em guerra".