"Stop Raping Us": ativista ucraniana invade passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes 2022

Uma ativista invadiu esta sexta-feira a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes 2022, protestando contra a violência sexual na Ucrânia.

A mulher, não identificada, rasgou o vestido que tinha, revelando as cores da bandeira ucraniana e as palavras "Stop Raping Us" (Parem de nos Violar) escrita na sua barriga, escreve o The Guardian. Na nádegas e cintura, tinha mãos vermelhas pintadas.

As autoridades de segurança do Festival cobriram a mulher num casaco, afastando-a no local.

