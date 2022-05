Fernando Pimenta e João Duarte conquistam ouro em K2 1.000 na Taça do Mundo

Ao serviço de Portugal, a dupla Fernando Pimenta e João Duarte conquistou, este domingo, a medalha de ouro na final A do K2 1.000 metros da Taça do Mundo de Racice, na República Checa, a primeira etapa deste circuito de canoagem de velocidade.

Os portugueses atravessaram a distância em 3.16,09 minutos, ficando a 1,16 segundos do segundo par classificado, os dinamarqueses Christian Farstad e Gustav Bock, ao passo que os australianos Pierre Westhuyzen e Noah Havard permaneceram no terceiro lugar, a 1,95 segundos.

Fernando Pimenta coloca pela segunda vez ao peito uma medalha de ouro arrecadada nesta edição da Taça do Mundo. No sábado, o canoísta conquistou o primeiro lugar na prova de K1 1.000, numa corrida em que Portugal conta com uma medalha de bronze, conquistada por Teresa Portela na Final A dos K1 500 metros, também no sábado.

Nas finais disputadas esta manhã, também há destaque para o desempenho de Teresa Portela, ao ficar em quarto lugar na Final A de K1 200 metros, tendo terminado a 36 centésimos de segundo da medalha de bronze e a 78 da vencedora da prova, a eslovena Anja Osterman.