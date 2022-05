Doja Cat interrompe carreira devido a cirúrgia às amígdalas

A cantora Doja Cat foi obrigada a cancelar os concertos no verão e a digressão com The Weeknd devido a um abcesso na amígdala esquerda, ao qual vai ser operada.

A cantora de vários êxitos da indústria pop anunciou a pausa na carreira através das redes sociais.

"Infelizmente, tenho de ser operada às minhas amígdalas o mais depressa possível. A cirurgia é de rotina, mas a recuperação vai demorar algum tempo devido ao inchaço", explicou primeiro antes de confirmar o cancelamento dos concertos. "Isso significa que tenho de cancelar os concertos este verão, bem como a digressão The Weeknd”.

"Sinto-me horrível com isto, mas mal posso esperar por isto curar e voltar a fazer música”, lamentou a cantora.

Esta notícia não caiu no colo dos fãs inesperadamente. Doja Cat já tinha revelado no Twitter que tinha sido encontrado um abcesso na amígdala esquerda.

A artista norte-americana confessou que estava a tomar medicamentos para a infeção antes da premiação dos Billboard Music Awards 2022, a 15 de maio, mas que se esqueceu de os tomar, tendo bebido também vinho.

Para ajudar a recuperação, a cantora decidiu ainda parar de fumar cigarro eletrónico, desejando mudar esse hábito.