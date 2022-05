Autora de "Sexo e a Cidade" tem novo namorado... 40 anos mais novo

A autora do "Sexo e a Cidade", Candace Bushnell, de 63 anos, parece estar a viver um novo romance, algo que não seria particularmente revelante, não fosse ele 40 anos mais novo.

Segundo fontes contactadas pelo Page Six, a jornalista norte-americana conheceu o namorado numa Fashion Week esta primavera e desde então não o largou.

Por agora, ainda não é conhecido o nome deste modelo de 21 anos mas uma amiga de Bushnell revelou que além do namoro com o jovem, há outro homem interessado na autora da icónica série, mas este fica no extremo oposto, pois tem 91 anos.

A "Carrie Bradshaw" original foi casada, entre 2002 e 2012, com o diretor do New York City Ballet, Charles Askegard - este, apenas 10 anos mais novo do que ela.

Entre as outras paixões conhecidas de Bushnell estão Bob Guccione Jr., Sen. Al D'Amato, Ron Galotti, Michael Bergin e Stephen Morris.

No podcast "Bradshaw Boys" a sexagenária revelou ainda que chegou a ir a um encontro com John Corbett, que fez de Aidan na série da HBO - mas que não chegou a perseguir a relação uma vez que ele estava a namorar com Bo Derek, com quem acabou por casar.

Em dezembro do ano passado, Candace Bushnell adiantou à revista People que estava solteira: "Não estou numa relação e está tudo bem. Não estou a dizer que não estarei numa no futuro, mas acho que, à medida que envelheces, deixas de estar tão preocupado com isso.