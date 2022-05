A festa foi dura... Vocalista dos Oasis fica com olhos negros depois de chocar contra pai de Rúben Dias

No final da partida que selou a conquista do campeonato para o Manchester City, os ânimos subiram e os adeptos invadiram o relvado, no entanto a euforia também se instalou nos camarotes, onde aconteceu um episódio insólito entre o vocalista dos Oásis, conhecido fã do clube inglês, e o pai de Rúben Dias, jogador dos ‘citizens’.





Domingo foi um dia de loucos para os fãs de futebol em Inglaterra, especialmente para os adeptos do Manchester City, que viram a sua equipa a ser bicampeã da Premier League, depois de um jogo de muitas reviravoltas.

"Deixem-me contar o que aconteceu ontem. Assim que o terceiro golo aconteceu, houve uma completa balbúrdia. Nós estávamos nos camarotes e a família do Rúben Dias estava por perto. Eu comecei aos saltos que nem um idiota, a passar o meu filho de 11 anos de mão em mão como se fosse o troféu da Premier League. Eu virei-me para trás e o pai do Rúben Dias veio direito a mim e deu-me uma cabeçada. Eu cai no chão, coberto de sangue, não vi os últimos dois minutos do jogo, fui derrubado", revelou Noel Gallagher por chamada no programa de radio TalkSport.

O cantor ficou com os dois olhos negros e no momento em que se encaminhava para receber assistência médica, encontrou Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que ficou chocado com o estado de Gallagher.

“Eu ia a passar pelo corredor para receber ajuda e o Pep [Guardiola] apareceu a chorar. Abraçámo-nos mais ou menos e eu disse-lhe para sair, para ir embora. Ele perguntou o que se passava com a minha cara. Se me virem hoje.... Parece que acabei de chegar de Elland Road dos anos 80. É inacreditável. Os adeptos passavam por mim e perguntavam o que se tinha passado. Eu só lhes dizia: 'nunca vais adivinhar'", contou o artista, fazendo com que os jornalistas soltassem gargalhadas com a história inédita.

🙌 “There’s absolute bedlam! I’m jumping around like an idiot.”



🩸 “Ruben Dias’ dad runs into me, I’m on the floor covered in blood!”



🤣 “I’ve got two black eyes & Pep asks ‘What’s up with your face?!’”#MCFC fan @NoelGallagher reveals how he celebrated the club’s title win 😂 pic.twitter.com/Q2MVSmbtoe — talkSPORT (@talkSPORT) May 23, 2022