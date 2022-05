Portugal é o segundo país do mundo com maior número de novos infetados e de óbitos

Na União Europeia é o Estado-membro com mais novos contágios de covid-19 e com mais mortes.





Portugal é o país da União Europeia com maior número de novos casos de covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo no mundo, segundo o site Our World in Data.

A média diária de novos casos está nos 2.290 por milhão de habitantes, seguindo-se a Irlanda, com 636; a Alemanha, com 533; a Itália (448) e França (435).

A nível mundial, Taiwan tem a maior média de novos casos diários (3.300), seguindo-se Portugal, a Austrália (1.920), a Nova Zelândia (1.520) e o Panamá (712).

Em relação às mortes associadas à doença, Portugal tem também o pior registo da União Europeia (3,17); depois surge a Finlândia, com 3,14, a Irlanda, com 2,12; a Grécia, com 1,97; e a Itália, com 1,68.

A Islândia tem a maior média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 (12,78), seguida de Portugal, Finlândia, Nova Zelândia (2,45) e Irlanda.

A média de novos casos diários por milhão de habitantes na União Europeia é de 337 e a de novas mortes diárias de 1,15.

A média mundial de novos casos está em 69 e a de novas mortes atribuídas à covid-19 está em 0,21.