Oliver Sim revela que é seropositivo desde a adolescência antes de publicar o seu primeiro álbum a solo

Faltam poucos meses para o lançamento do seu primeiro álbum a solo (marcado para setembro) e Oliver Sim – baixista e um dos vocalistas do grupo britânico The xx – escolheu o momento para contar ao mundo que, desde os 17 anos, que vive com o VIH.

Em comunicado, o artista explicou que este álbum foi influenciado pelo “medo e vergonha que sentia”, sobretudo em relação à doença. "Acredito que o melhor antídoto para isso é abordar estes assuntos", frisou.

"Vivo com o VIH desde os 17 anos e isso influenciou a maneira como me sinto em relação a mim próprio, e como lidei com o que os outros sentiam em relação a mim. Escrevi, impulsivamente, uma canção sobre isso que pensei que pudesse enviar ao mundo e despachar o assunto", admitiu Oliver.

"Após mostrá-la à minha mãe, ela deu-me alguns dos melhores conselhos que já recebi. Sugeriu que conversasse primeiro com algumas das pessoas na minha vida, a quem não tinha contado, ou com quem não tinha falado muito sobre isso. Passei os últimos dois anos a ter essas conversas, o que foi difícil e desconfortável, mas isso permitiu-me sentir muito mais livre e só reforçou a minha relação comigo e com essas pessoas", rematou.