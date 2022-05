Conheça os 10 homens mais ricos do mundo

Há sempre subidas e descidas, mas o último ranking da Forbes conta a subida de Elon Musk ao primeiro lugar dos mais ricos do mundo, para trás ficou Jeff Bezos. Desta lista há a portuguesa Maria Fernanda Amorim que ocupa a posição 601, com uma fortuna estimada em 4700 milhões de dólares (cerca de 4300 milhões de euros).





por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

1.º Elon Musk

Tesla, SpaceX

200 mil milhões de euros

Subiu pela primeira vez ao topo da lista dos mais ricos do mundo segundo a Forbes de 2022 – destronando assim Jeff Bezos. Os avanços e recuos do negócio da compra do Twitter por Musk, estimado em 44 mil milhões de dólares, tem feito correr muita tinta.

2.º Jeff Bezos

Amazon

156,7 mil milhões de euros

Criador da Amazon – em homenagem à floresta amazónica – é desde 2013 também dono do Washington Post. Em 2021, através da sua empresa Blue Origin, foi ao espaço, numa viagem que durou pouco mais de dez minutos.

3.º Bernard Arnault

LVMH

144,8 mil milhões de euros

Dono de marcas de luxo como Louis Vuitton e a Christian Dior, do champanhe Dom Pérignon e dos relógios Tag Heuer. É também um dos maiores colecionadores de arte do mundo, possuindo obras de Picasso e Andy Warhol.

4.º Bill Gates

Microsoft

118,3 mil milhões de euros

Em 1975 fundou a Microsoft e atualmente é copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates. Passou mais de 20 anos a trabalhar em questões de saúde e desenvolvimento mundiais, incluindo prevenção de pandemias, erradicação de doenças, saneamento e higiene.

5.º Warren Buffett

Berkshire Hathaway

108,2 mil milhões de euros

Conhecido como o ‘Oráculo de Omaha’ é considerado um dos bem sucedidos e respeitados investidores de todos os tempos. O grupo Berkshire Hathaway conta com mais de 60 empresas, incluindo a seguradora norte-americana Geico e a Duracell.

6.º Larry Page

Google

101,7 mil milhões de euros

Larry Page deixou o cargo de CEO da Alphabet, da Google, em dezembro de 2019, mas continua a ser membro do conselho e acionista. Co-fundou a Google em 1998 e inventou o algoritmo PageRank, que alimenta o mecanismo de busca.

7.º Sergey Brin

Google

98 mil milhões de euros

Co-fundador, junto com Larry Page, e ex-presidente do Google, acumula uma fortuna de aproximadamente de 100 mil milhões de euros. É também um dos responsáveis pelo Laboratório X, empresa voltada para inovações tecnológicas, como a Google.

8.º Larry Ellison

Oracle

97,2 mil milhões de euros

Larry Ellison atingiu a marca dos 97 mil milhões de euros de património acumulado este ano. É presidente e diretor da gigante tecnológica Oracle, uma das maiores do setor no mundo especializada em desenvolvimento e comercialização de hardwares, softwares e banco de dados.

9.º Steve Ballmer

Microsoft

83,8 mil milhões de euros

É ex-CEO da Microsoft e atual acionista, estreou-se este ano na lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Com um património líquido de 83,8 mil milhões, Ballman é conhecido por ações ligadas à filantropia, sendo também proprietário da NBA Los Angeles Clippers.

10.º Mukesh Ambani

Reliance Industries

83,1 mil milhões de euros

Mukesh Ambani é o homem mais rico da Ásia e é presidente da empresa Reliance Industries, a maior empresa privada da índia. Foi apenas este ano que entrou para o top 10 dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em 83,1 mil milhões.