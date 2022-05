Entrega da Bola de Ouro a 17 de outubro

Já é conhecida a data em que a revista francesa France Football vai entregar o prémio da Bola de Ouro, bem como a Bola de Ouro feminina e os prémios Kopa e Yacine. 17 de outubro será o dia da cerimónia, que vai decorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A nomeação dos candidatos, por sua vez, será anunciada a 12 de agosto. Os anúncios foram feitos pela organização do prémio, através do Twitter.

Recorde-se que, nesta edição do prémio mais cobiçado a nível individual do futebol mundial, os critérios mudaram: a escolha será baseada no desempenho do jogador durante uma única temporada, em vez de um ano, além de não levar mais em conta o número de troféus conquistados.