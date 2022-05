Mais de 300 ucranianos com proteção temporária deixaram Portugal

Pelo menos 310 ucranianos, a quem tinha sido atribuída proteção temporária em Portugal devido à guerra, deixaram o país e regressaram à Ucrânia, segundo dados do SEF, citados pela agência Lusa.

As cerca de três centenas de ucranianos pediram o cancelamento das proteções temporárias que formalizaram junto do SEF. Sublinhe-se que no final de abril, o número estava nos 160.

Desde que começou a invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, 38.278 ucranianos ou estrangeiros residentes naquele país pediram proteção temporária a Portugal, um terço dos quais menores.