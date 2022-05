Recolha do lixo em Lisboa vai sofrer perturbações

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou esta terça-feira que o sistema de recolha de resíduos da capital vai ser afetado entre as 22h desta terça-feira, dia 24, e a 1h30 e entre as 9h de amanhã, quarta-feira, dia 25, e as 12h. O motivo é um plenário convocado pelo STML – Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa.

Em comunicado, a autarquia informa que "serão desenvolvidos todos os esforços com vista a minimizar as eventuais consequências desta situação".

Após este período, a CML vai proceder à "rápida normalização do sistema de remoção de lixo e atividades complementares, como a recolha de lixo volumoso".