Sebastian Steudtner é o novo recordista da maior onda do mundo surfada na Nazaré

Nazaré recebe pela quinta vez o galardão de maior onda do mundo.





O surfista alemão Sebastian Steudtner é o novo recordista da maior onda do mundo, com 26,21 metros, registada na Nazaré, confirmou o Livro dos Recordes do Guinness.

A certificação da maior onda, surfada na Praia do Norte, na Nazaré, em 29 de outubro de 2020, foi entregue, esta terça-feira, por um juiz do Guiness, no forte de S. Miguel, ao surfista alemão.

Sebastian Steudtner disse estar "muito orgulhoso" de ter surfado uma onda "criada por uma tempestade", para o surfista a proeza, agora reconhecida, prova que "qualquer coisa que se queira muito fazer na vida é possível".

"Não nasci num país com ondas", afirmou, acrescentando que também não teve "oportunidade, em criança, de viajar por países e surfar", e que, por isso, teve que usar a sua "motivação" para se mudar para "o outro lado do planeta" e dedicar-se ao surf, desporto do qual nunca desistiu.

Radicado na Nazaré desde 2012, o surfista alemão treina regularmente nas ondas gigantes da Praia do Norte.

O presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, lembrou que a atribuição do galardão de maior onda do mundo na Nazaré, pela quinta vez, "não é banal, mas começa a ser normal".