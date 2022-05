Bem-vindo, "Senhor Mourinho". Tirana recebe treinador português de forma carinhosa

Falta apenas um dia para a primeira final da Liga Conferência Europa, marcada para as 20h esta quarta-feira, em Tirana, na Albânia. A cidade recebe AS Roma, de José Mourinho, e Feyenoord, e preparou-se a rigor para esta ocasião.

Num emblemático edifício perto do Air Albanian Stadium, recinto da final, foi colocada uma faixa com uma imagem do treinador português a conduzir uma vespa, acompanhado da frase "Bem-vindo à Pequena Roma, Senhor Mourinho”.

Este jogo é o tudo ou nada para José Mourinho, pois poderá selar o seu nome mais uma vez na história do futebol mundial, ao ser o único treinador a conquistar a Liga dos Campeões, a Liga Europa e agora a nova competição da UEFA, que arrancou este ano.

A banner of José Mourinho in Tirana, Albania ahead of the UECL final 📸 pic.twitter.com/JUi1J4pw0A — B/R Football (@brfootball) May 24, 2022