Tiroteio em escola do Texas mata pelo menos 14 crianças

O suspeito do ataque, um jovem de 18 anos, foi morto pelas autoridades numa troca de tiros com a polícia, diz a imprensa internacional.





Pelo menos 15 pessoas - 14 alunos e um professor - foram mortos num tiroteio numa escola primária no Texas, nos Estados Unidos da América (EUA), confirmou esta terça-feira o governador do Texas, Greg Abbott. O suspeito do ataque, um jovem de 18 anos, também foi morto pelas autoridades numa troca de tiros com a polícia, diz a imprensa internacional. Além das vítimas mortais, dois polícias e outros civis ficaram feridos.

"Acredita-se que o atirador abandonou o seu veículo e entrou na Escola Primária Robb em Uvalde com um revólver e também podia ter uma espingarda, mas ainda não está confirmado de acordo com o meu relatório mais recente”, acrescentou ainda o governador.

Há um total de 475 alunos naquela escola e que estão "a salvo" noutros edifícios, para onde foram transferidos para serem identificados e contados. “Há um tiroteio a ocorrer na escola primária Robb. As forças de segurança estão no local”, escreveram as autoridades no Twitter pedindo a todos “cooperação”.

Nas redes sociais, apelaram aos pais, horas depois, que fossem buscar as crianças ao Centro Social nas imediações do campus, para onde os alunos tinham sido levados no início do tiroteio, estando os menores "a salvo".