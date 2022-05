Mas o cúmulo do descaramento é ele querer culpar outros pela invasão que ordenou da Ucrânia. Já não são apenas os chamados idiotas úteis, como o PCP: é também ele próprio.





A adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, os seus magníficos exércitos, só vem comprovar mais uma vez o desajeitado que Putrin é nas suas previsões.

De resto, escusa de ameaçar mais o mundo com uma guerra geral e nuclear. Para além do que Biden possa pensar, está o Ocidente em grande parte desejoso de o ver numa Guerra em que os seus apoios serão praticamente nulos, contra todo o mundo. Ainda agora acaba por anunciar que a única alternativa de negócios que tem ao Ocidente é a China. O que seguramente deixará esta muito agradada. Talvez tenha mesmo de lhe dar mais apoio do que tem dado. Se também quiser substituir todo o Ocidente, nas suas relações económicas, pela Rússia e seus escassos apoiantes.